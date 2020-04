ProFootballDB a élaboré une de ces listes qui ne laissent personne indifférent : les 40 meilleurs joueurs du XXIème siècle. Mais selon le "big data". Une liste selon les chifftres, qui n'expliquent pas tout ce qui est le football.

Et comment mesure le football ? Via le système de qualification ELO, mesurant les concepts ayant le plus d'impact sur le jeu, comme les buts, les passes décisives, le niveau de l'adversaitre, de la compétition, entre autres.

Le niveau de ELO change selon les joueurs, en fonction de leur âge ou du rendement à certains moments donnés. Certains joueurs, véritables légendes du sport, comme Kaka (91 de ELO), Zidane (90), Xavi (90) ou Iniesta (87), ne seront pas dans le classement, tout comme les gardiens.

Voici la liste des 40 meilleurs joueurs dans l'ordre décroissant :

40. Gerard Piqué (93)

Un des meilleurs centraux de l'histoire du Barça et le Sélection espagnole, vainqueur de toutes les compétitions qu'il a disputées ou presque. 58 buts et 13 passes décisives en 686 matches.

39. Virgil Van Dijk (93)

Acutel champion d'Europe, il fait partie des meilleurs centraux du monde. Il est juste devant Piqué pour avoit marqué 44 buts et donné 16 passes décisives en 407 matches.

38. Roberto Carlos (93)

Des plus anciens qui se sont fait une place dans la lsite. Nous parlons d'un latéral auteur de 101 buts, et 25 passes décisives en 846 rencontres.

37. Sergio Ramos (93)

Encore des chiffres ahurissants pour un défenseur : 116 buts et 38 passes décisives en 860 matches.

36. Marcelo (93)

Les défenseurs madridistes sont spécialistes des buts et des passes décisives. L'héritier de Roberto Carlos a inscrit 94 passes décisives pour 47 buts. Latéral moderne.

35. Robert Pires (93)

L'élégance de Pires se fait une place dans ce classement. 175 buts tout au long de sa carrière et 40 passes décisives, pour 773 matches Arsenal et Villarreal, entre autres.

34. Diego Forlan (93)

Ses 271 buts lui ont permis de remporter deux Souliers d'Or, en 723 matches.

33. Bruno Fernandes (93)

Ses statistiques parlent pour lui, avec 0,49 buts générés par match.

32. Roy Makaay (93)

316 buts et 52 passes décisives pour marquer une époque entre la Corogne et le Bayern Munich.

31. Alan Shearer (93)

Meilleur buteur de l'histoire de la Premier League avec 260 buts, le Britannique a inscrit la bagatelle de 365 buts en 704 matches.

30. Antoine Griezmann (93)

En 574 matches, le Petit Prince a inscrit 229 buts et donné 81 passes décisives. La garantie de plus d'un demi-but par match (0,54).

29. Patrick Kluivert (93)

Ancien attaquant de l'Ajax et du FC Barcelone, le Néerlandais a planté 244 buts et offert 52 passes décisives en 551 rencontres.

28. Timo Werner (93)

A 24 ans, il fait déjà partie des meilleurs. L'Allemand compte 113 buts et 44 passes décisives en 282. Il crée un but tous les deux matches.

27. Wayne Rooney (93)

Rooney fait partie de ces buteurs les plus généreux, en attaque comme en défense. Les gardiens ont pleuré à 363 reprises devant l'habileté de l'Anglais, qui a aussi offert 141 buts.

26. David Villa (93)

Meilleur buteur de l'histoire de la Roja et sixième meilleur buteur de cette liste. 426 buts en 826 matches, et 57 passes décisives.

25. Sadio Mané (93)

Le dernier Ballon d'Or africain, fait partie des grandes star du football mondial. Et pour cause : 168 buts et 75 passes décisives en 412 matches.

24. Ciro Immobile (93)

L'actuel Soulier d'Or a inscrit 204 buts pour 49 passes décisives en 399 matches.

23. Kun Agüero (93)

L'Argentin pourrait détrôner Shearer, rien que ça. Une légende en Premier League auteur de 420 buts et 101 passes décisives en 755 rencontres.

22. Ruud van Nistelrooy (93)

Le Néerlandais, en 575 rencontres, a inscrit 356 buts et donné 41 passes décisives.

21. Steven Gerrard (94)

Légende d'Anfield et de la sélection anglaise, il a bouclé 862 buts avec 211 buts et 66 passes décisives.

20. Frank Lampard (94)

Comme Gerrard, l'autre légende du milieu de terrain anglais figure dans le classement avec 1001 duels, pour 264 buts et 129 passes décisives.

19. Jimmy Floyd Hasselbank (94)

Un neuf à l'ancienne mais qui ne ratait jamais sa cible : 260 buts et 33 passes décisives en 589 matches.

18. Pierre-Emerick Aubameyang (94)

277 buts et 65 passes décisives pour le Gabonais en 542 matches.

17. Karim Benzema (94)

Devenu neuf pur après le départ de Cristiano, KB9 a inscrit 334 buts et donné 149 passes décisives en 730 matches.

16. Edinson Cavani (94)

Il vit dans l'ombre de Mbappé et Neymar mais ne cesse de marquer. L'ancien Napolitain a marqué 391 buts en 672 rencontres, en plus d'offrir 64 caviars.

15. Raúl González (95)

Joueur jusqu'à ses 40 ans, Raul a pris sa retraite avec 1018 matches à son actif pour 427 buts et 59 passes décisives.

14. Christian Eriksen (95)

Il pourrait être le plus surprenant de la liste, mais ses statistiques sont impressionnantes. 157 passes décisives et 133 buts en 568 rencontres.

13. Rivaldo (95)

Autre star du Barça qui a marqué l'histoire du foot... et des buts. 264 buts et 49 passes décisives en 602 rencontres.

12. Ronaldinho (95)

L'astre brésilien est l'un des meilleurs joueurs de l'histoire. Il a lié la magie aux chiffres : 229 buts et 119 passes décisives en 643 matches, et un Ballon d'Or.

11. Samuel Eto'o (95)

Il allait être une star du Real et est devenu une légende du Barça. 415 buts et 81 passes décisives en 851 matches.

10. Radamel Falcao (95)

Le Tigre a rugi à 316 reprises en 575 matches, ajoutant 40 passes décisives à son palmarès.

9. Robert Lewandowski (96)

Meilleur buteur de l'histoire de la Bundesliga, peu de numéros neuf peuvent se targuer d'être aussi précis et géniaux que lui dans la surface. 681 matches, 454 buts et 81 passes décisives.

8. Neymar (96)

Magie, lui aussi. Neymar a démontré que les statistiques ne lui faisaient pas vraiment peur. 313 buts et 146 passes décisives en 514 matches pour le génie brésilien.

7. Mohamed Salah (97)

Ceux qui disent que l'Egyptien n'est pas décisif peuvent aller se rhabiller. 455 matches, 208 buts et 85 passes décisives.

6. Harry Kane (97)

Les statistiques du joueur anglais sont affolantes : 225 buts, 39 passes décisives en 373 rencontres.

5. Zlatan Ibrahimovic (97)

Le géant suédois a marqué partout où il est passé : 915 matches, 540 buts et 165 passes décisives.

4. Luis Suarez (97)

En 709 matches, l'Uruguayen a inscrit 454 buts et donné 209 passes décisives. Critiqué mais jamais égalé.

3. Thierry Henry (98)

Il referme le podium avec 411 buts, 78 passes décisives en 903 passes décisives.

2. Cristiano Ronaldo (100)

Il atteint les 725 buts et 177 passes décisives en 1000 matches.

1. Lionel Messi (100)

697 buts et 273 passes décisives en 857 matches pour celui qui est considéré comme le meilleur joueur de l'histoire du football.