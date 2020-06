Les 700 devront attendre un peu

Leo Messi retrouvait Luis Suárez à ses côtés en attaque pour la première fois depuis plusieurs mois en tant que titulaire, et Martin Braithwaite complétait l'attaque, laissant Antoine Griezmann sur le banc.

Le Barça a dominé longuement en première période mais le jeu des Blaugrana n'était pas au rendez-vous contre Séville ce vendredi soir, délivrant de tristes performances en seconde mi-temps.

Alors comme bien souvent, les supporters catalans ont prié pour que Leo Messi trouve la solution. Mais le capitaine argentin n'était pas non plus dans un bon soir, et s'est fait davantage remarquer pour son mauvais geste envers Diego Carlos que par son jeu sur le terrain.

Messi, qui aura 33 ans la semaine prochaine, avait l'occasion ce vendredi d'atteindre le 700e but de sa carrière professionnelle, lui qui avait marqué les 698 et 699e lors des deux premiers matches de la reprise contre Majorque et Leganés.

Mais cela ne s'est pas passé comme il l'aurait voulu. C'est principalement en raison à la solidité défensive des Sévillans, et au sauvetage de Jules Koundé sur sa ligne, que l'Argentin n'a pas pu atteindre la barre des 700 en ce début de week-end.

Il faudra donc attendre encore un peu pour atteindre cet objectif, et tenter de marquer son 22e but en Liga cette saison, le 26e de la saison toutes compétitions confondues pour le capitaine du FC Barcelone.