Les adieux de Bouna Sarr à l'OM

Ce fut un transfert pour le moins surprenant, mais Bouna Sarr est bel et bien joueur du Bayern Munich. Les Allemands ont déboursé 10 millions d'euros pour recruter le latéral de 28 ans.

Ce dernier, très attaché à l'Olympique de Marseille, a tenu à adresser un joli message à son ancien club ainsi qu'à ses entraîneurs.

« OM mon OM, à jamais dans mon cœur tu resteras gravé, écrit d’abord Bouna Sarr sur Instagram. Avec toi j’aurai tout connu les rires, les pleurs. Le pire et surtout le meilleur. OM mon OM, tu vas me manquer mais supporter et fan de toi je resterai. OM mon OM, merci pour tout, je pars le cœur lourd mais je ne t’oublierai jamais. OM mon OM, je te dis haut et fort et sans gêne, je t’aime... Une grosse pensée pour mon ancien coach Rudi Garcia qui a su redonner un second souffle à ma carrière et sans qui je n’en serais pas là aujourd’hui, confie Bouna Sarr. Pour finir, merci infiniment au MISTER, André Villas Boas ! Une personne qui a su me faire confiance et me donner tant de responsabilité et d’amour dans ce vestiaire. Vous êtes un grand coach mais surtout une grande personne ! », a écrit le neo-Bavarois sur les réseaux sociaux.