Il ne reste plus que deux journées à jouer en Bundesliga. Et si le Bayern Munich est déjà champion, Leipzig et Dortmund vont devoir se battre pour la deuxième place du classement ce samedi.

Mais ce n'est pas le seul sujet qui entoure ce choc en Bundesliga ce samedi. Car pour un certain Timo Werner, il s'agira de son dernier match sur la pelouse de la Red Bull Arena.

Jeudi, le club de Chelsea a annoncé l'arrivée de Timo Werner à Londres dès le début du mois de juillet. Et puisque Leipzig se déplacera Augsbourg pour la dernière journée, il s'agira bien de la dernière de Werner à la Red Bull Arena.

Une dernière sans un seul supporter pour lui dire au revoir. Une dernière dans le silence pour le joueur qui a inscrit 93 buts lors de ses 157 (158 s'il joue contre Dortmund) rencontres sous les couleurs de Leipzig.

Timo Werner quittera sa maison à l'âge de 24 ans pour rejoindre Chelsea avec le statut de l'un des attaquants les plus en vue du moment, désiré par toutes les plus grandes écuries européennes.