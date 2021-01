Les agents d'Upamecano ont rencontré le Bayern Munich

Dayot Upamecano est l'une des plus grandes promesses du football à son poste, et tous les plus grands clubs européens le suivent de près. Et particulièrement le Bayern Munich.

L'international français du RB Leipzig fait partie des joueurs suivis par la direction bavaroise depuis quelque temps, et le Bayern serait passé à la vitesse supérieure cette semaine.

Selon les informations de 'Bild', une réunion aurait eu lieu jeudi entre les agents de Dayot Upamecano et la direction du Bayern Munich. Les représentants du joueur auraient été reçus par Hasan Salihamidzic, directeur sportif du club bavarois.

Aucune information n'a été révélée sur l'avancée des négociations. En attendant, plusieurs équipes dont Chelsea et Manchester United s'intéresseraient aussi au Français.