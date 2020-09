"Les bénéfices de leurs musées dépassent le budget annuel de beaucoup de clubs de Liga"

La crise du coronavirus a affecté le Real Madrid et le FC Barcelone via un secteur qui leur est fondamental, le toursime. Jean Collet ancien président de l'Espanyol a affirmé à la 'RAC1' que simplement à travers leurs musées, le Real et le Barça généraient des bénéfices supérieurs aux budgets annuels de beaucoup d'équipes de Liga.