Les blessures de Carvajal inquiètent de plus en plus

Dani Carvajal a subi une nouvelle blessure musculaire le jour de son retour sur les terrains, à la 26e minute du match de championnat contre Valence. Après avoir demandé le changement, il a quitté l'Alfredo di Stéfano après avoir joué 12 des 31 matches du Real Madrid cette saison.

La saison de Carvajal, qui compte de plus en plus de matches manqués pour cause de blessure, n'a pas de fin. Le latéral droit du Real Madrid est revenu dimanche après un mois et demi d'absence, après avoir manqué les 7 derniers matchs de son équipe, et a rechuté avec une blessure à la cuisse en faisant un mauvais geste dans un mouvement offensif.

Juste après avoir ressenti la blessure, Carvajal a fait un geste vers le banc et a quitté le terrain tête baissée, accompagné d'un médecin. Il pensait à une saison pleine de blessures et de rechutes, comme celle qu'il a subie en janvier et qui a retardé son retour, et au 8e de finale de Ligue des champions contre l'Atalanta.

En attendant les examens médicaux, Carvajal rejoint l'infirmerie déjà bien remplie du Real Madrid, surtout en défense, où Álvaro Odriozola, Sergio Ramos et les Brésiliens Militao et Marcelo sont déjà.

Avec Fede Valverde, Eden Hazard et Rodrygo, le Real compte 8 joueurs blessés que Zidane n'a pas à sa disposition.

La position de Carvajal a été prise par Lucas Vázquez contre Valence, qui a également fait son retour après avoir surmonté son problème de psoas, devant retarder sa position et résoudre le manque de latéraux disponibles.