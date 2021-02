"Les blessures ne sont pas dûes à la malchance, c'est inquiétant"

Zinédine Zidane, entraîneur du Real Madrid, a déclaré en conférence de presse que toutes les blessures subies par son équipe "ne sont pas de la malchance" après avoir critiqué à de nombreuses reprises le calendrier et le nombre de matches auxquels son équipe doit faire face.

"Ce n'est pas de la malchance, je suis inquiet pour les blessures", a déclaré Zidane, qui a récupéré 2 de ses 9 joueurs blessés pour le match de Valence. "On n'aime pas quand il manque des joueurs, on veut les récupérer. Lucas Vazquez et Carvajal sont de retour, on espère pouvoir récupérer les autres petit à petit parce qu'on a besoin d'eux".

L'entraîneur français a souligné la bonne dynamique enclenchée avec deux victoires consécutives. "On veut continuer à faire ce qu'on fait maintenant, on a une bonne énergie. C'est un bon match pour continuer à grandir en tant qu'équipe. Les joueurs sont très impliqués.

Sans vouloir regarder l'avenir et en se concentrant sur le présent, Zidane a assuré qu'il reste encore beaucoup à faire avant de pouvoir disputer le titre de Liga à l'Atlético de Madrid. "Je suis l'entraîneur du Real Madrid aujourd'hui et ce que je vais faire, c'est profiter de chaque instant", a-t-il déclaré à propos de son avenir.