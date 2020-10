Les blessures s'accumulent pour Liverpool

Après l'échec de la saison dernière contre l'Atletico, Liverpool revient en Ligue des Champions avec la volonté de se racheter auprès de ses supporters.

Malheureusement, le début de saison a montré que l'équipe mastodonte de la saison dernière n'est plus, victime d'une baisse de forme mais surtout de nombreuses blessures.

Après une humiliation 7-2 contre Aston Villa, Liverpool a encore échoué à renouer avec la victoire, dans le derby contre Everton. Au-delà du match nul, l'élément important est la blessure pour la saison de Virgil Van Dijk, pilier du vestiaire de Klopp, et de Thiago et Matip pour des blessures plus légères. Ces blessures s'ajoutent à celle d'Alisson, absent depuis le début de la saison.

La blessure du néerlandais fait d'autant plus mal qu'il est irremplacable dans l'effectif, Joe Gomez et Joel Matip étant les seuls défenseurs de métier mais minés par les blessures. Fabinho devrait temporairement occuper le poste de Van Dijk.

Sur le long terme, Liverpool cherche déjà à remplacer Van Dijk par Ozan Bazak, car on ne sait pas comment le joueur va revenir d'une rupture des croisés à presque 30 ans.