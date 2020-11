"Les Bleus ont peur de nous"

La défaite en demi-finale de la Coupe du monde 2018 contre la France n'a pas encore été bien avalée par les joueurs de la sélection belge, qui rêvent toujours de revanche.

Thibaut Courtois, Eden Hazard... De nombreux joueurs ont évoqué cette défaite lors des dernières années et considèrent que la Belgique aurait méritée de gagner la place pour la finale du Mondial.

Michy Batshuayi, auteur d'un doublé cette semaine contre la Suisse, est lui aussi revenu sur cette défaite dans des déclarations pour 'RTL Sports' : "Ils ont peur de nous. On a envie de prendre notre petite revanche."

"Ça nous est resté en travers de la gorge. On se devait de gagner le match. Ils l'ont gagné, mais pas de la meilleure des façons. Il y a beaucoup de regrets c'est clair. Mais il y a une grosse rivalité c'est clair. Si on a l’occasion de se venger, on se vengera, je l’espère", a-t-il ajouté.