Les chiffres montrent le coup de mou de Mbappé

Mbappé est en pleine crise footballistique. Il fait toujours parti des meilleurs attaquants du monde, des plus prometteurs pour occuper le trône dans les années à venir et les plus convoités sur le marché des transferts, mais ses chiffres montrent une grosse période de moins bien.

L'étude compte sur le dernier mois et demi, qui couvre à la fois la fin de l'année 2020 et le début de l'année 2021, comprenant les mois de décembre et janvier jusqu'à présent. Dans cette période, Kylian compte un match de plus cette saison que la saison dernière et, malgré cela, ses chiffres ne sont même pas la moitié.

11 matchs ce trimestre, contre 10 la saison dernière. Il compte 5 buts, contre 11 la saison dernière, et 2 passes décisives, contre 6 dans la période susmentionnée. En conclusion : l'attaquant vedette de Mauricio Pochettino n'apporte pas la moitié de ce qu'il a apporté.

Cela ne veut pas dire qu'il a sombré, qu'il ne sortira jamais de ce creux ou qu'il ne vaut plus ce qu'il vaut, mais c'est bien sûr frappant, car on est habitués à voir Mbappé marquer presque à chaque match. Dans les semaines à venir, l'accent sera mis sur la question de savoir s'il peut à nouveau briller sous la direction de son nouvel entraîneur.