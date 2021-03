Les cinq candidats pour remplacer Cavani en cas de départ

Christos Tzolis, la jeunesse

Joueur prometteur du football grec, il n'est pas vraiment un avant-centre, mais sa superbe saison en tant que buteur avec le PAOK Thessaloniki le place parmi les cinq favoris.

Edin Dzeko, la formule gagnante

Si ça a marché avec Cavani, pourquoi ça ne marcherait pas avec Dzeko ? Le Bosniaque de 34 ans semble prêt à quitter la Roma cet été.

Paulo Dybala, le juste milieu

Jeune (bien qu'il ait déjà 27 ans) et d'une efficacité prouvée. La Joya vit une saison compliquée à la Juventus, notamment à cause des blessures, mais aussi à cause de la concurrence à son poste. On a beaucoup parlé d'un éventuel changement d'air, et cela pourrait se faire dès cet été.

André Silva, la renaissance

Sa carrière est une véritable montagne russe d'émotions. Le Portugais signe une saison de rêve en Bundesliga, où il est actuellement le deuxième co-meilleur buteur du championnat.

Erling Haaland, le rêve

Et il ne pouvait pas manquer l'avant-centre qui est sur toutes les lèvres ces derniers temps. Le Norvégien brille au Borussia Dortmund, et celui qui voudra s'attacher ses services devra se plier aux exigences de l'équipe allemande. La question qui se pose maintenant est la suivante : y a-t-il quelqu'un qui puisse payer ce que vaut Haaland avec la crise économique actuelle ?