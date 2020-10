Les cinq duos les plus prolifiques d’Europe

Sans spectateurs, mais avec beaucoup de buts, voilà le début de saison 2020-21 en Europe. Chaque journée, on a droit à des larges victoires, particulièrement en Premier League et Bundesliga.

Le Championnat anglais est, sans surprise, celui qui marque le plus, notamment grâce à des joueurs tels que Son et Kane de Tottenham, ou encore Calvert-Lewin et James d'Everton.

C’est le duo qui enflamme l’Angleterre cette saison. L’Anglais et le Sud-coréen se trouvent les yeux fermés. Ils comptent 12 buts inscrits ensemble pour l'instant : 7 pour Son et 5 pour Harry Kane. Everton a ses atouts offensifs aussi. James retrouve peu à peu son meilleur niveau et Calvert-Lewin en profite. Les deux acteurs ont déjà créé 10 pions en commun : 7 pour l'Anglais et 3 pour le Colombien.

En Bundesliga, on peut trouver un duo qui a exactement les mêmes chiffres que celui des Toffees : Lewandowski - Gnabry. En quatre journées, le Polonais a déjà planté 7 buts, tandis que l'Allemand a inscrit trois.

Un binôme qui pèse également dix buts est Salah et Mané. Ce dernier a marqué à quatre reprises, son coéquipier à six.

Si Lens réalise un superbe début de saison en Ligue 1, ces deux-là n’y sont pas étrangers. Ganago-Kakuta font des merveilles et totalisent 8 buts ensemble, quatre chacun.