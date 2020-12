Les cinq indésirables d'Antonio Conte

Après le terrible fiasco en Ligue des champions (dernier du groupe B), l'Inter Milan ne jouera plus de compétitions européennes cette saison. Le Championnat reste désormais son seul objectif. Pour cela, le club prévoit de signer des renforts lors du mercato hivernal. Mais pour signer, il va déjà falloir vendre avant. Et précisément pour cette raison, la direction Intériste travaille déjà pour alléger la masse salariale et économiser des millions afin d'essayer de recruter.

D'après 'La Gazzetta dello Sport', Antonio Conte a établi une liste dans laquelle figurent plusieurs joueurs sur lesquels il ne compte pas et qui semblent condamnés à prendre la porte en janvier. Ils sont au nombre de cinq et voici la liste : Radja Nainggolan, Matías Vecino, Ivan Perisic, Andrea Pinamonti et Christian Eriksen. Ce dernier n'a pas réussi à s'imposer depuis son arrivée, en janvier dernier, et devrait donc quitter la Lombardie dès le mois prochain. Il est courtisé par de nombreux cadors européens, dont le PSG.