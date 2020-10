Les clés de la lourde défaite de l'Atletico contre le Bayern

4-0, c'est la pire défaite en Europe de l'Atletico de Madrid depuis l'arrivée de Diego Simeone. Incapables de faire face à l'ogre bavarois, les Madrilènes ont coulé de partout, avec quelques points d'intêrets à retenir. Plus aussi forte défensivement que les dernières saisons, l'équipe de Simeone n'a pas non plus amélioré son rendement offensif.

Des pertes de balles dans des moments clés

Les Madrilènes n'ont pas fait une première mi-temps assez mauvaise pour mériter d'être menés de 2 buts, mais ils ont fait deux erreurs à des moments clés. La première est celle de Joao Felix, pas assez investi sur un rebond défensif, qui laisse le ballon à Kimmich. L'Allemand a tout le temps d'adresser un centre millimétré à Coman, qui conclut.

La deuxième vient d'Hector Herrera, qui manque une sortie de balle et qui donne une contre-attaque rapide lancée par Corentin Tolisso. Les Bavarois remontent le terrain et Goretzka peut conclure d'une frappe puissante, 2-0.

De bonnes phases offensives sans conclusion

Malgré la défaite, les Colchoneros avaient bien commencé leur match, pressant beaucoup, rapides en transition, surprenant les Champions d'Europe. Mais les quelques occasions franches qu'ils ont eu n'ont pas été conclues par les attaquants.

Mais face à une équipe comme le Bayern, il faut faire un match parfait et convertir ses occasions pour espérer en sortir victorieux, ce que n'a pas fait l'Atletico.

Une faiblesse défensive.

L'Atletico n'avait jamais gagné lors de ses déplacements à Munich. Une défaite 2-1 lors de la finale de 2016 (même si ils se qualifient), et 1-0 lors de la phase groupe de l'année suivante.

Mais à cette époque ils étaient une équipe beaucoup plus solide : capable de tenir les assauts des équipes adverses pendant 180 minutes, sans parfois concéder un seul but.

Ce n'était pas le cas mercredi, la défense étant friable de tous les côtés face aux vagues bavaroises. C'est sûrement du au fait que le double pivot Koke-Herrera est beaucoup plus offensif que ce que l'Atletico a l'habitude de proposer.

Pas de réaction

Menés 2-0 à la pause, les Hommes de Simeone devaient réagir, mais n'en ont pas été capables. La seule occasion franche et celle de Joao Felix en début de seconde période, finalement hors jeu. Le rôle de Carrasco est aussi à souligner, même si il n'a pas su être décisif.

Les Madrilènes peuvent donc repartir déçus de cette rencontre, eux qui voulaient faire tomber les tenants du titre, comme ils l'ont fait l'année dernière contre Liverpool. Ils ont encore à faire pour se qualifier, et pourront prendre leur revanche lors du match retour.