Cette fois-ci, c'est la bonne. Après deux mois d'arrêt, la Bundesliga fait son retour et pas avec n'importe quel match, puisque le championnat allemand nous offre un derby de la Ruhr entre le Borussia Dortmund et Schalke 04. De nombreux absents sont à déplorer chez les locaux, parmi lesquels Marco Reus et Axel Witsel. Voici les compos officielles de ce Dortmund-Schalke.