Les Gunners et les Blues s'affrontent ce soir (18h30) à Wembley pour la finale de la Coupe d'Angleterre. Arsenal doit remporter ce choc s'il veut se qualifier pour la C3 et sauver ainsi sa saison. Lampard, lui, rêve de devenir le 3e homme à soulever ce trophée comme joueur puis entraîneur de Chelsea, après Vialli et Di Matteo.