Les compos officielles du match de Ligue des Nations entre l'Ukraine et l'Allemagne

Quelques jours après sa lourde défaite face à l'Équipe de France en match amical, la sélection ukrainienne reçoit l'Allemagne.

La Mannschaft débutera sans réel attaquant de pointe mais avec une équipe très compétitive tout de même.

En effet, Gnabry, Goretzka et Draxler officieront sur le front de l'attaque allemande, au milieu on retrouvera Kimmich et Tony Kross. les buts allemands seront gardés par l'incontournable Manuel Neuer.

Côté ukrainien, Yaremchuk aura la lourde tâche de gêner la défense allemande, accompagné de Yarmolenko et Tsygankov sur les ailes.

Les compositions :

Ukraine : Bushchan - Mykolenko, Zabarnyi, Sobol, Karavaev - Sydorchuk, Malinovskyi, Kovalenko, Yarmolenko, Tsygankov - Yaremchuk.

Allemagne : Neuer - Süle, Rüdiger, Ginter - Kroos, Kimmich, Halstenberg, Klostermann - Draxler, Goretzka, Gnabry.