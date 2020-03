Alors que Toulouse (20ème) va tout droit en Ligue 2 et enchaîne les défaites, Dijon (17ème) tente de s'accrocher à l'élite française, mais Stéphane Jobard devra faire sans Gomis, Alphonse, Chouiar et Benzia. Denis Zanko est lui privé de Kalinic, Amian, Sidibé et Dossevia, mais surtout de Vainqueur et Sangaré, suspendus. Voici les compos probables de ce Dijon-Toulouse.