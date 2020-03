Les compos probables du match de Premier League entre Watford et Liverpool. AFP

Liverpool n'est plus qu'à douze points du titre de Premier League et continue de s'envoler vers un titre sans avoir perdu un seul match pour le moment. À Watford, les Reds auront pour objectif de faire un pas de plus vers le titre face à des Hornets qui continuent de lutter pour le maintien. Voici les compos probables de Watford-Liverpool.