Les confessions du Kun Agüero : le Real, son avenir, la prolongation de Messi...

Après un passage flamboyant par l'Atlético de Madrid, Sergio Agüero avait pris la direction de l'Angleterre, alors que beaucoup parlaient d'un intérêt du Real Madrid. L'Argentin a raconté ce qui s'est réellement passé pour 'El Chiringuito de Jugones'.

"J'avais eu plusieurs offres de différents clubs alors que j'étais à l'Atlético, mais si un club te veut vraiment, il va te chercher", a-t-il déclaré en référence au Real Madrid.

L'Argentin a expliqué que Roberto Mancini l'avait appelé en personne pour qu'il rejoindre Manchester City, avant de donner la raison de son départ de l'Atlético. "J'avais beaucoup de choses avec le club que je ne vais pas raconter. J'avais des attentes, je voulais plus. Je m'énervais. Un jour un jounaliste m'a vu à l'aéroport en Argentine et j'ai dit que je voulais partir, mais c'était pour ça", a confié le Kun.

Sur son avenir, l'Argentin a simplement affirmé : "Il me reste un an et demi de contrat" avec City.

Enfin, Agüero a parlé de Leo Messi et de son avenir au FC Barcelone. "Leo est un symbole et une légende du Barça. 20 000 joueurs se sont succédés et Leo est toujours là. Il a eu l'opportunité de partir et il est resté. Lui s'en fiche du salaire et tout cela, il aime le club, il est heureux à Barcelone. A moins d'une catastrophe, je pense qu'il y restera", a conclu le Kun.