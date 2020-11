Les confidences de Moise Kean sur son prénom

Prêté par Everton l’international italien Moise Kean, de nouveau buteur face à Rennes (3-0) en Ligue 1 samedi soir, réalise une entame sublime sous les couleurs parisiennes.

Kean, qui compte déjà dans son escarcelle la bagatelle de cinq buts en sept rencontres toutes compétitions confondues, a révélé la raison qui a poussée sa mère à le nommer ainsi.

"Ma mère m’a appelé Moise parce qu’en fait elle et ma famille sont beaucoup, beaucoup chrétiens", a d'abord confié Kean dans des propos relayés par 'RMC'.

"Ma mère a fait un rêve et dans sa cuisine il y a avait un homme tout nu avec les parties intimes couvertes qui nettoyait les assiettes. Elle était effrayée et est allée vers lui en demandant qui c’était. L’homme s’est retourné vers elle et lui a dit : 'Aujourd’hui tu arrêtes de laver les assiettes. Je m’en occupe.' Elle s’est réveillée et s’est dit que si elle devait avoir un fils elle l’appellerait Moise. Je suis là." Logique imparable.