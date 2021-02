Les débuts prometteurs du fils de Samuel Eto'o

Quelques jours avant la rencontre, on avait promis le numéro '10' à Étienne Eto'o en sélection du Cameroun U20. Hier, lors de son match contre le Mozambique en CAN U20, il a pris ses responsabilités et a marqué deux buts dont un coup-franc somptueux et a réalisé une passe décisive.

Étienne Eto'o est passé par différents clubs avant d'être sélectionné en sélection nationale. Du haut de ses 18 ans, Étienne Eto'o n'a fait que progresser, il a commencé dans les catégories jeunes de l'équipe de Majorque, où sa mère a travaillé comme hôtesse d'accueil du club. D'ailleurs, ses parents se sont rencontrés alors que le joueur camerounais brillait avec le club majorquin à 21 ans en Liga.

En novembre 2019, Étienne rejoint l'Atlético Baleares et après moins d'une année, il s'engage avec l'équipe jeune du Real Oviedo, où il a fait très forte impression en Division d'Honneur.

Comment joue Étienne Eto'o ?

Le jeu d'Étienne Eto'o ressemble étrangement à celui de son père. C'est un très bon attaquant, un tueur devant le but. Il sait très bien profiter des erreurs de ses adversaires et transforme les passes de ses coéquipiers en but. Il dispose d'un arsenal de buteur fabuleux : il marque dos au but, il lobe, et il frappe magnifiquement bien avec son pied droit, tant dans le jeu que sur coup-franc. Nous vous présentons une vidéo où on peut apprécier toutes les manières de marquer.

Qu'a-t-il déclaré après son but ?

Le prodige s'est montré ambitieux, passionné et humble après le match. Il a dit avoir tout donné pour sa famille et ses compatriotes : "C'est un rêve de pouvoir marquer dans mon premier match officiel avec l'équipe nationale. J'ai pensé 'frappe avec ton coeur'. Je ne pensais pas que ça allait rentrer si tôt, sur l'une de mes premières balles. J'ai pensé à ma famille et au peuple camerounais, j'ai été ému aux larmes", a-t-il déclaré en conférence de presse.