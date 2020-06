Les demi-finales de la FA Cup 2020

Cela faisait longtemps que les quatre finalistes de la Coupe d'Angleterre étaient uniquement des membres du traditionnel Big Six de la Premier League. Et cela promet de grandes rencontres.

Manchester United s'est qualifié le premier samedi, en battant les joueurs de Norwich sur un score de 1-2 et grâce à des buts d'Odion Ighalo et du défenseur et capitaine Harry Maguire.

Les trois autres matches ont eu lieu ce dimanche. Arsenal s'est imposé sur la pelouse de Sheffield United en début d'après-midi grâce à des buts de Nicolas Pépé et Dani Ceballos (1-2).

Les Blues de Chelsea sont allés gagner à Leicester City. Un seul but de Ross Barkley a permis à Chelsea de décrocher l'avant-dernier ticket pour le dernier carré. Enfin, Manchester City s'est imposé à St James' Park contre Newcastle (0-2)

Le tirage au sort des demi-finales a eu lieu. Manchester United affrontera Chelsea, et Arsenal affrontera le champion en titre de la compétition, le Manchester City de Guardiola. Les matches auront lieu le 18 et 19 juillet.

Voici les demi-finales de la FA Cup :

Manchester United - Chelsea

Arsenal - Manchester City