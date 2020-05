Les deux joueurs historiques qui pourraient quitter le Real

Le temps passent et ne joue pas en faveur des plus grandes stars du football. Le Real Madrid a eu la chance de vivre une étape incroyable, mais plusieurs joueurs se font vieux et pourrait faire leurs valises.

'Mundo Deportivo' indique ce samedi que deux piliers de Zidane, Marcelo et Modric, pourraient avoir les jours comptés au Bernabéu.

A 34 (Modric) et 32 ans (Marcelo), le Croate et le Brésilien seraient sur la liste des joueurs transférables et bien que leur départ ne soit pas une priorité, le club écoutera les offres pour les deux joueurs.

Pour l'heure, à Madrid, les deux départs les plus probables sont ceux de James et Bale.

Pour rappel, la Juventus, qui compte dans ses rangs l'ancien madrilène Cristiano Ronaldo, a déjà tenté par le passer d'enrôler Marcelo, tandis que Modric a étét tenté par la MLS, où l'Inter Miami de Beckham l'attendait les bras ouverts.