Les deux priorités de Solskjaer pour l'été prochain

Ce n'est pas seulement la direction sportive de Manchester United qui souhaite enrôler Jadon Sancho et Jack Grealish. Selon 'Sky Sports', Solskjaer a fait de ses deux joueurs ses priorités pour l'été prochain.

Grealish viendrait renforcer le milieu de terrain alors que Sancho serait la recrue phare en attaque chez les Red Devils. Avec les deux joueurs, de 20 et 24 ans, United s'assurerait un grand avenir en Premier League.

Ceci étant, un facteur primordial entre en jeu : l'argent. Les Anglais devront offrir environ 130 millions d'euros au Borussia et à Aston Villa pour compter les deux joueurs dans leurs rangs.

Ce prix pourrait d'ailleurs être bien plus élevé. La valeur marchande de Sancho est de 109 millions d'euros et celle de Grealish, 18,1 millions. Mais le joueur de Villa est sous contrat jusqu'en 2023 et ses dirigeants pourraient se montrer bien plus gourmands pour leur capitaine.