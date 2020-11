Les différentes cibles du Milan AC pour cet hiver

Actuel leader de Serie A avec 17 points après 7 journées, le Milan AC se porte bien. La forme éclatante de Zlatan Ibrahimovic y étant pour beaucoup, le club milanais sait qu'il ne pourra se reposer sur le joueur de 39 ans éternellement.

Les dirigeants italiens ont donc plusieurs pistes, plusieurs joueurs qu'ils souhaiteraient voir rejoindre l'équipe dès cet hiver afin de renforcer l'effectif.

Tout d'abord, le club transalpin envisagerait de se renforcer en défense, et c'est le nom de Ozan Kabak qui revient avec insistance. En effet, d'après 'La Gazetta dello Sport', le défenseur central de Schalke 04 qui était également annoncé du côté de Liverpool plaît énormément en Lombardie et serait la priorité en défense. Toutefois si le club échoue à enrôler l'international turc, l'alternative serait déjà toute trouvée, et se nomme Matteo Lovato, défenseur central du Hellas Vérone.

Mais le club italien ne compte pas s'arrêter là, il s'intéresse également au très prisé Dominik Szoboszlai. Mais les Milanais devront faire face à une rude concurrence puisque le milieu de terrain de 20 ans est également très apprecié par Liverpool et Arsenal.

Enfin, en attaque, les Rossoneri auraient fait de Marcus Thuram leur priorité en attaque. Le joueur de Mönchengladbach enchaîne les bonnes performance savce son club et vient tout juste d'être appelé pour la première fois avce l'Équipe de France.