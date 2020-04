les quatre premiers actuels iront en C1 en cas d'arrêt définitif de la saison

"Nous autorisons la prolongation exceptionnelle des dates limites pour terminer la saison actuelle et débuter la suivante, au-delà du 30 juin", a informé la fédération espagnole de football (RFEF) ce jeudi via communiqué, après une réunion de la commission déléguée (chargée de la gestion des championnats professionnels).

Même si la RFEF espère toujours que la saison 2019-20 pourra aller à son terme, elle a aussi envisagé que la suspension de cette dernière (en raison de la pandémie de nouveau coronavirus) ne soit pas levée, ou que la saison ne soit pas terminée au moment où l'UEFA exigera d'obtenir les noms des équipes qualifiées pour les compétitions européennes.

Dans ce cas, la RFEF a déclaré que ces équipes seront déterminées "selon le classement de la dernière journée complète disputée (avec le même nombre de matches pour les 20 équipes)".

Si le championnat espagnol acte son arrêt définitif, le classement sera donc établi en fonction de la 27e journée, disputée le 8 mars dernier.

Ainsi, le FC Barcelone, le Real Madrid, le Séville FC et la Real Sociedad seraient qualifiés pour la Ligue des champions, et Getafe et l'Atlético Madrid pour la Ligue Europa.

La troisième équipe qualifiée pour la Ligue Europa dépendra de la finale de la Coupe du Roi entre l'Athletic Bilbao et la Real Sociedad, elle aussi repoussée à une date indéterminée en raison de la pandémie.

Si la finale est disputée, le vainqueur sera qualifié pour la Ligue Europa, sauf s'il fait déjà partie des six équipes "européennes", auquel cas la dernière formation qualifiée serait l'équipe actuellement classée septième de la Liga, le Valence CF.

Si la finale n'est pas disputée, le dernier qualifié pour la Ligue Europa sera l'Athletic Bilbao en tant que finaliste de la coupe nationale, étant donné que la Real Sociedad serait déjà qualifiée par son classement.

Informa @isaacfouto



La @rfef aprueba provisionalmente que sea la clasificación actual la que valga para enviar a UEFA si @LaLiga se CANCELA



Champions

Barça

Real Madrid

Sevilla

Real Sociedad



UEL

Getafe

Atleti

Athletic (por finalista de la Copa) pic.twitter.com/Qo3eEn2fqX — El Partidazo de COPE (@partidazocope) April 16, 2020

La Liga s'est toutefois étonnée du fait qu'une liste de clubs qualifiés pour les compétitions de l'UEFA ait été établie par la fédération sans que l'annonce de l'arrêt définitif du championnat n'ait encore eu lieu, et considère que la fédération n'a pas les compétences requises pour prendre une telle décision sans l'aval de l'organisateur du championnat professionnel espagnol.