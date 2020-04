Les équipes qualifiées en Champions et Europa League en cas de suspension définitive

Le plan de reprise des affaires footballistiques est prêt, mais le pays, lui, ne l'est pas encore.

Réunie lundi, la commission déléguée de LaLiga, organe chargé de gérer les championnats professionnels en Espagne, a répété que "toute décision sur le retour à la compétition sera soumise aux dispositions adoptées par les autorités sanitaires".

LaLiga continue toutefois à travailler dans l'idée de reprendre la saison 2019-20 pour la mener à son terme, avec les onze journées qu'il reste à disputer.

Le pire peut être envisagé, pour quels sceánarios en compétitions européennes ?

Ainsi, le FC Barcelone, Séville, le Real Madrid et la Real Sociedad seraient qualifiées en Ligue des champions, tandis que Getafe et l'Atlético de Madrid, cinquième et septième respectivement, iraient en Ligue Europa la saison 2020-21, bien que la finale de Copa de Rey n'a toujours pas été jouée.