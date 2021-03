Les États-Unis affronteront la Suède et la France lors de leur tournée européenne. EFE

Megan Rapinoe et Alex Morgan, principales vedettes de l'équipe des États-Unis et habituées des sélections, accompagneront également les championnes du monde en titre lors de leur tournée européenne, où elles disputeront deux matches amicaux contre la Suède et la France, un bon test avant les Jeux olympiques de cet été à Tokyo.