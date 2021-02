Les experts sont tous d'accord : le Brexit va poser problème à Bale et au Real

La sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne pourrait être très préjudiciable au Real Madrid cet été. Et c'est que d'emblée, ils vont constater que Gareth Bale, à un an de la fin de son contrat, occupe une place extra-communautaire.

C'est ce qui ressort du webinaire "Gagner dans les bureaux", organisé par 'Sports Law Institute'. Dans ce document, son dirigeant, Toni Roca, considéré comme l'un des principaux experts en droit du sport en Espagne, a déclaré catégoriquement que le Brexit sera "un problème" pour Bale et le Real Madrid.

"L'accord conclu par la RFEF, l'AFE et la Liga, qui a été repris dans la circulaire n° 50 de la RFEF, établit que tout joueur du Royaume-Uni qui était en Espagne avant le 31 décembre sera, cette saison, communautaire. Mais à partir du 30 juin, tous les joueurs britanniques seront des considérés non-européens. Cela inclut Bale", explique Roca.

"Lorsqu'il aura terminé son prêt à Tottenham et qu'il retournera au Real Madrid, il occupera l'une des trois places étrangères autorisées par la Liga. Cela constitue en soi un problème, car cela limite les possibilités de transfert du Real Madrid s'il reste dans son équipe. Mais si le Real Madrid veut le placer sur le marché de l'un des grands championnats européens, ce sera très, très difficile. Et je ne parle pas seulement des 30 millions qu'il gagne", a-t-il poursuivi.

"En France, en Italie ou en Allemagne, pour ne citer que quelques grands championnats, Bale est un joueur non européen. Et vu sa performance et son salaire, il semble difficile qu'un gros pari sur lui. Pour l'instant, la seule option qui semble viable en cas de transfert est son retour au Royaume-Uni. Une autre alternative légale ? Certainement une résiliation de contrat, mais cela entraînerait également un coût très élevé. Ce n'est pas facile", a-t-il déclaré.

Des experts britanniques sont également intervenus lors du séminaire : Carol Couse, collaboratrice des forums d'arbitrage de l'UEFA, de la FIFA et du TAS, et John Shea, spécialiste du règlement des litiges et conseiller auprès des équipes de Premier League. Et ils sont également d'accord sur le problème qu'aura non seulement le Real Madrid, mais toute équipe britannique ou européenne avec ce qui jusqu'à présent était un flux constant de mouvements.

Cesc et Piqué n'auraient jamais joué en Premier League avec le Brexit, ou du moins ils auraient eu beaucoup de mal à le faire", a déclaré Shea. Égoïste, il affirme que les joueurs anglais en bénéficieront, mais que les talents extérieurs seront perdus : "Maintenant, ils ne peuvent engager des joueurs prometteurs que s'ils ont 18 ans ou plus et selon le système de points que fixe le Brexit. Cela signifie que les jeunes joueurs pris dans les grands championnats n'auraient jamais fini en Angleterre, mais maintenant les centres de formation anglais seront plus choyés".

Pour sa part, Couse a déclaré que c'est le marché sud-américain qui en bénéficiera le plus : "J'ai un exemple clair. Cet été, j'ai conseillé une équipe de Premier League qui voulait signer un Brésilien. Je leur ai dit non, cela ne passerait pas la coupe légale. Maintenant, avec le Brexit, ce Brésilien n'aurait aucun problème à obtenir les points à signer pour cette équipe".

Elle a également donné des clés pour contourner les nouveaux critères : "La règle a un point aveugle. Les clubs peuvent signer un joueur, même s'il n'a pas de permis de travail. À priori, cela peut poser un problème, mais de nombreux clubs envisagent la possibilité de signer des joueurs, même s'ils ne remplissent pas les critères et de les donner à d'autres clubs européens pour qu'ils acquièrent de l'expérience, ce qui constituera des points, et ils peuvent revenir."