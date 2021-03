Les filles de Manchester United joueront pour la premiÃ¨re fois Ã  Old Trafford

Ce sera un grand jour pour le football féminin en Angleterre et dans le reste du monde. Le match Manchester United-West Ham de la 18e journée de la FA Women's Super League se jouera à Old Trafford. Ce sera le premier match joué par les Red Devils dans le "Théâtre des Rêves".

Le stade mythique, d'une capacité de plus de 70 000 spectateurs, sera le théâtre d'un match qui opposera les Mancuniennes, troisièmes au classement et en pleine lutte pour conserver leur place en Ligue des champions, aux joueuses de West Ham, actuellement à la dernière place, à un point d'échapper à une place qui les enverrait en deuxième division féminine.

"Jouer à Old Trafford sera évidemment un moment spécial dans l'histoire de cette équipe et c'est une occasion fantastique de mettre en valeur le football féminin, qui a connu une grande croissance ces dernières années", a déclaré l'entraîneur Casey Stoney lors d'une conférence de presse.

We are delighted to announce our #FAWSL clash with West Ham will be played at Old Trafford! #MUWomen