Les fils de Thuram, sur les traces de leur père

Après avoir enfilé le maillot de la Juventus à 204 reprises, l'homme que beaucoup croient être le meilleur latéral de l'époque a débarqué au Camp Nou, et a porté le maillot blaugrana 58 fois,

Lilian Thuram a raccroché ses crampons après avoir réussi partout où il est passé et maintenant ses enfants ; Marcus et Khéphren Thuram, commencent à suivrent ses traces,

Marcus Thuram a atterri en Allemagne pour jouer avec le Borussia Monchengladbach, après ses passages à Sochaux et Guingamp. Et l'ailier de 22 ans, a plutôt réussi sa première expérience en Allemagne, où il a déjà joué 34 matches et inscrit 11 buts,

Le plus jeune, Khéphren, a réussi à se faire une place dans l'effectif de Vieira, Nice. À 19 ans, il a déjà disputé 16 matches officiels avec l'OGC. Ce milieu de terrain a été formé à Monaco, comme son père. Il joue pour la France aussi, avec les U19.