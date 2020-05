Les finales de Coupe de France et de Coupe de la Ligue les 1er et 8 août ?

La saison de Ligue 1 est d'ores et déjà terminée et le PSG a officiellement été champion de France. Mais les Coupes doivent encore se jouer et pourraient avoir lieu début août.

En effet, selon une information du 'Parisien', les deux finales de Coupe de France et de Coupe de la Ligue pourraient en effet se jouer les 1er et 8 août prochain.

Toujours selon le journal francilien, c'est la Coupe de la Ligue entre le PSG et l'OL qui ouvrirait le bal le 1er août au Stade de France, avant que l'AS Saint-Étienne n'affronte le club parisien une semaine plus tard au même endroit. Les deux matches se joueraient en huis clos.

Les résultats des finales respectives pourraient également avoir une répercussion sur les places européennes, comme le rappelle 'Le Parisien'. Alors que Nice et Reims sont pour le moment européens, une victoire de l'ASSE et/ou de Lyon changerait considérablement la donne.

"Si les finales se jouent, les places en Ligue Europa seront attribuées aux vainqueurs si le vainqueur n'est pas Paris. Si c'est Paris en Coupe de France, c'est le 5e et si c'est Paris en Coupe de la Ligue, c'est le 6e qui va en Ligue Europa", avait affirmé Didier Quillot.