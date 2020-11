Les Gabonais contraints de dormir à l'aéroport, Aubameyang tacle la CAF

Incroyable mais vrai. À quelques heures du coup d'envoi (17h00 GMT+1) de la rencontre face à la Gambie, les Gabonais ont vécu un moment dont ils se souviendront très longtemps.

En raison de plusieurs problèmes administratifs liés aux tests de Covid-19, la délégation du Gabon a été contrainte de passer la nuit à l'aéroport de Banjul, dormant à même le sol.

Une situation qui n'a pas plu aux Panthères, qui ont rapidement réagi sur les réseaux sociaux, à l'instar d'Aubameyang. "Beau travail la CAF, c’est comme si on était revenu dans les années 1990", peste l'attaquant des Gunners sur Twitter.

Il a fallu attendre cinq heures avant que le Ministre des Sports du Gabon intervienne. Une fois la situation réglée, les Gabonais ont finalement pu rejoindre leur hôtel.

@CAF_Online great job

Look like we’re back in the 90’s pic.twitter.com/kgcLcvHMVg