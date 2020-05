Les images impressionnantes du Santiago Bernabeu en plein chantier

Le stade du Real Madrid impressionne. Plein et vide, jour et nuit. Et maintenant, également en raison de son état actuel en raison des travaux de rénovation.

Le nouveau Bernabéu est l'un des grands projets de Florentino Pérez, probablement celui qui le passionne le plus. C'est pourquoi, profitant de la suspension de la Liga, le président n'a pas hésité à lancer les travaux.

Ce samedi, le club de la capitale espagnole a publié une vidéo dans laquelle on peut voir le temple merengue en plein chantier, des images assez impressionnantes.

Florentino Pérez veut faire du Santiago Bernabeu "le meilleur stade au monde". Le prix de ces travaux est estimé à 575 millions d'euros !