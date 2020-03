Le CIO se donne 4 semaines pour prendre une décision

Selon une information de la 'COPE', les Jeux Olympiques, prévus entre le 24 juillet et le 9 août prochain, seront reportés. Le média espagnol ajoute que la décision sera officialisée par le Comité Olympique International ce dimanche. L'AFP et EFE affirment eux que le CIO se donne quatre mois pour prendre une décision sur un report ou non de la compétition internationale.