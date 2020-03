Les joueurs nés après 2000 qui coûtent le plus cher

10. Jonathan David : 31.83 millions d'euros

Le joueur cadanien brille sous les couleurs de la Gantoise en Belgique. Il est sans aucun doute le moins connu de ce Top 10 mais attire déjà de nombreuses équipes. Avec son équipe cette saison, le joueur international canadien a marqué 23 buts pour 7 passes décisives.

9. Rodrygo (Real Madrid) : 32.48 millions d'euros

S'il a été mis de côté par Zinédine Zidane lors des derniers mois, le jeune joueur brésilien a réalisé un début de saison énorme avec le Real Madrid à l'âge de 19 ans et a déjà marqué 7 buts avec le club madrilène, dont un triplé en Ligue des champions contre le Galatasaray.

8. Callum Hudson-Odoi : 35.53 millions d'euros

Souvent absent cette saison en raison de plusieurs blessures, le jeune attaquant de Chelsea est vu depuis l'année dernière déjà comme une pépite du football anglais. À 19 ans, il attire déjà des monstres du football comme le Bayern Munich et devrait progresser rapidement maintenant qu'il est de retour sur les terrains.

7. Mason Greenwood (Manchester United) : 39.09 millions d'euros

Le joueur de Manchester United a à peine 18 ans mais joue déjà sous les ordres de Solskjaer. Un attaquant qui a fait du bien aux Red Devils dans les moments difficiles cette saison et qui a déjà marqué 12 buts pour 2 passes décisives à United.

6. Ansu Fati (Barcelone) : 39.63 millions d'euros

Grande révélation du début de saison en raison des nombreuses blessures à Barcelone, le jeune joueur s'est fait une place à l'âge de 17 ans dans l'équipe première du Barça et a marqué cinq buts, dont un but qui lui a permis de devenir le buteur le plus jeune de l'histoire de la Ligue des champions.

5. Ferran Torres (Valence) : 39.67 millions d'euros

Le joueur de Valence continue de progresser à Valence depuis deux saisons et ne cesse de montrer sa grande lecture du jeu. Des équipes comme le FC Barcelone s'intéressent déjà à lui mais Valence fera tout pour tenter de prolonger son contrat.

4. Eduardo Camavinga (Rennes) : 41.71 millions d'euros

Le joueur du Stade Rennais impressionne cette saison. Après une grande performance contre le PSG en début de saison alors qu'il n'avait encore que 16 ans, le joueur a attiré de nombreux clubs. Il a déjà joué 36 matches cette saison et est devenu l'un des piliers de Julien Stéphan à Rennes.

3. Vinicius Junior (Real Madrid) : 53.1 millions d'euros

Le joueur brésilien est l'un des jeunes joueurs qui pourraient arriver très loin dans les prochaines années. Vinicius a retrouvé la confiance de Zinédine Zidane lors des derniers mois et brille de nouveau sur le terrain du Bernabéu.

2. Erling Haaland (Dortmund) : 65.45 millions d'euros

Après une explosion à Salzbourg en début de saison en Ligue des champions, le jeune Norvégien de 19 ans a rejoint Dortmund et n'a cessé d'enchaîner les buts depuis le mois de janvier. Il a marqué 12 buts en 11 matches tout en commençant un bon nombre d'entre eux sur le banc.

1. Jadon Sancho (Dortmund) : 135.23 millions d'euros

L'écart entre Jadon Sancho et ses concurrents dans ce classement est affolant. Depuis deux ans maintenant, le joueur anglais se montre incroyable à Dortmund et fait déjà rèver tous les grands cadors européens. Né en 2000, Sancho a encore toute sa carrière devant lui et a marqué 17 buts pour 18 passes décisives cette saison.