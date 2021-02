Les Lions d'Atlas rejoignent le Mali en finale

On connaît désormais les deux finalistes du CHAN 2021. Alors que le Mali s'est défait de la Guinée un peu plus tôt dans la journée, le Maroc, tenant du titre, a étrillé le Cameroun, pays-hôte, et file en finale (4-0).

Dans cette bataille entre Lions, c'est les Lions d'Atlas qui ont totalement dominé ceux qui étaient censés être indomptables.

Grâce notamment à des buts de Bouftini (28e), Rahimi (40e, 73e) et Bemammer (84e), le Maroc terrase le Cameroun et s'envole en finale.

Le Maroc tentera, dimanche à 20H00, de défendre son trophée. Le Cameroun et la Guinée se rencontreront pour la 3e place le 6 février à Douala (20h00).