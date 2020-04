VIDÃ‰O : les meilleurs moments de Marcello Lippi sur le banc de la Juventus

Marcello Lippi est une légende du football italien et international. Le coach transalpin a enchaîné les clubs et les Sélections, lui qui a notamment été à la tête de la Squadra Azzurra et de la Chine.

En clubs, Lippi a dirigé à deux reprises la Juventus. Dans un premier temps entre 1994 et 1999, puis entre 2001 et 2004.

Avec la Vieille Dame, il a remporté cinq Scudetti, une Coupe d'Italie et une Ligue des Champions, entre autres.