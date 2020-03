Les 'memes' les plus drôles de la rencontre entre Hazard et Doncic

Eden Hazard sera opéré ce jeudi à Dallas, ville qu'il a déjà rejoint. L'opération sera réalisée par Eugene Curry, spécialiste de la cheville qui travaille avec les Dallas Cowboys et les Dallas Mavericks.

Profitant de son voyage, le joueur du Real Madrid a assisté à un match des Dallas Mavericks pour saluer en propre personne Luka Doncic, avec qui il a réalisé un échange de maillots.

Le compte officiel du club a partagé ce moment sur Twitter. Une scène particulière qui n'a pas échappé aux internautes, notamment en raison du physique des deux joueurs, le capitaine des Diables Rouges étant beaucoup plus petit.

