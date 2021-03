Les Pays-Bas envoient à leur tour un message au Qatar, devant leur public

Le sélectionneur des Oranje avait déjà confirmé en conférence de presse que son équipe préparait un petit quelque chose pour protester contre la situation actuelle au Qatar.

Récemment, le quotidien 'The Guardian' a révélé qu'un total de 6500 travailleurs étaient morts sur les chantiers au Qatar depuis l'attribution de la Coupe du monde 2022, dénonçant les conditions de travail des ouvriers.

Une situation qui fait parler dans le football. Les sélections norvégienne et allemande ont tenu à protester contre la situation lors des derniers jours. La Norvège était entrée avec un tshirt "droits humains, sur et en dehors du terrain", et les Allemands avaient peint les lettres "Human Rights" sur leur torse contre l'Islande.

Les Pays-Bas ont décidé de suivre le mouvement ce samedi après-midi. Les joueurs de De Boer sont entrés sur la pelouse à Amsterdam avec un t-shirt noir sur lequel il était possible de lire : "Le football supporte le changement."

À noter le retour des supporters pour cette rencontre aux Pays-Bas. 5000 supporters, testés négatifs, ont eu l'autorisation d'entrer dans le stade à Amsterdam pour assister à la rencontre.