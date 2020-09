Les premiers mots d'Allan en tant que joueur d'Everton

Everton continue très actif sur le mercato estival. Ce samedi, les Toffees ont officialisé l'arrivée d'Allan.

L'international brésilien a signé un contrat de trois ans avec la formation dirigée par Carlo Ancelotti, ce dernier ayant contribué à sa venue.

"Everton est un club qui possède une riche histoire en Premier League, avec une réelle ambition, et il y a le professeur Ancelotti ici... Il a fait tout son possible pour me faire venir ici", a déclaré le milieu.

Everton pourrait prochainement officialisé l'arrivée de James Rodriguez.