Les promesses de Ligue 1 à suivre de près en cette saison 2020-21

Rayan Cherki (Olympique Lyonnais)

À l'âge de 17 ans, Rayan Cherki est considéré comme le futur grand talent de l'OL. Le joueur français a déjà été annoncé comme étant une grande promesse européenne et serait même suivi de près par le Real Madrid. Grande star de l'OL en Youth League l'année dernière, il devrait essayer de faire plus de bruit en Ligue 1 cette saison.

Adil Aouchiche (Saint-Étienne)

Grande promesse du PSG, l'ancien Titi parisien a fait le choix de quitter la capitale pour signer son premier contrat professionnel à Saint-Étienne. Le jeune joueur souhaitait rejoindre un club afin d'avoir plus d'opportunités de jouer en Ligue 1, et devra s'imposer dans l'effectif de Claude Puel.

Amine Gouiri (Nice)

L'OGC Nice a réalisé un grand mercato estival et en a profité pour faire signer le jeune Amine Gouiri (19 ans, en provenance de Lyon), qui, comme Aouchiche, cherchera à s'imposer et à obtenir du temps de jeu afin de démontrer ses qualités et de briller en championnat de France.

Benoit Badiashile (Monaco)

Le défenseur central français a fait les Unes des journaux espagnols cet été et fut annoncé comme étant l'une des cibles du Real Madrid pour l'avenir. Le jeune joueur de 19 ans continue de progresser à Monaco et a disputé 46 rencontres depuis novembre 2018.

Eduardo Camavinga (Rennes)

Après une saison impressionnante sous les couleurs de Rennes, Eduardo Camavinga s'est ouvert de nombreuses portes mais devrait bien rester en Bretagne cette saison pour disputer la Ligue des champions avec son club. Il ne fait aucun doute que le jeune milieu de terrain sera l'un des joueurs les plus observés en Europe cette saison.

Ludovic Blas (Nantes)

Arrivé à Nantes la saison passée, le milieu offensif de 22 ans a eu du mal à s'adapter au jeu des Nantais mais s'est imposé comme un leader technique de l'équipe de Christian Gourcuff, faisant aujourd'hui de lui l'un des jeunes à suivre en Ligue 1.

Axel Disasi (Monaco)

C'est l'un des jolis coups du mercato de la Ligue 11. Monaco a signé le défenseur Alex Disasi, qui sortait d'une grande saison avec le Stade de Reims. Disasi devra s'adapter et confirmer à Monaco après une solide saison et une titularisation assurée à Reims la saison passée.

Boubacar Kamara (Marseille)

Manchester City, PSG, Milan... Boubacar Kamara a impressionné les plus grands clubs européens la saison passée. Défenseur converti en sentinelle par Villas-Boas à Marseille la saison passée, Kamara fait parler depuis deux saisons mais devrait rester au Vélodrome cet été pour goûter à la C1 avec son club formateur.

Wuilker Fariñez (Lens)

Le RC Lens est de retour en Ligue 1 et s'est offert le gardien titulaire de la sélection du Venezuela en prêt. Wuiler Fariñez, 22 ans, brillait en Colombie depuis 2018 et sera observé de près pour cette première expérience dans un championnat européen.

Jonathan David (Lille)

Le jeune Canadien fait partie des joueurs de sa générations les plus cotés sur le marché. Jonathan David, auteur d'une énorme saison en Belgique, était annoncé comme étant dans le viseur des plus grands clubs européens, et a choisi Lille pour confirmer. Un LOSC qui a trouvé le remplaçant parfait après le départ de Victor Osimhen.