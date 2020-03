Les qualifications de la CAN 2021 reportées

En effet, les jours à suivre s'apprêtent à être difficiles un peu partout dans le monde, la raison . L'épidémie COV-19, répandue partout dans le monde, et qui ne cesse de gagner du terrain, après avoir initié en Asie, elle gagne désormais du terrain en Europe, faisant plus de 1000 morts en Italie, pays le plus touché d'Europe.

Le monde sportif est en train de prendre toutes les mesures qu'il faut pour stopper la progression de ce virus, qui touche de plus en plus le monde du football. En effet, ce virus n'éparge personne.

Tous les championnats et évènements sportifs en Europe ont été suspendus, et maintenant c'est au tour de la CAF d'annoncer que les qualifications de la CAN 2021 ont été reportées.

Ces qualifications étaient prévues entre le 25 mars et 31 mars 2020. Comme annoncé par la CAF, la présence des joueurs africains en Asie et en Europe pourrait compliquer les choses sur le territoire Africain, jusqu'à présent pas trop touché par le Coronavirus.