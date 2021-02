Barça-Séville et Athletic-Levante en demi-finales de Coupe du Roi

La Coupe du Roi de cette année nous a offerts de nombreuses surprises. Malgré les éliminations de certains gros clubs comme le Real Madrid ou l'Atlético Madrid, les affiches de la compétition n'ont pas déçu cette année.

Après un scénario fou en quart de finale entre Barcelone et Grenade, et un but au bout des prolongations de Roger pour qualifier le Levante, c'est l'Athletic Bilbao qui s'est qualifié au terme d'un match dingue contre le Real Betis jeudi soir.

Séville, Levante, l'Athletic Bilbao et le FC Barcelone sont donc les quatre derniers clubs en compétition. Le tirage des demi-finales a eu lieu ce vendredi à 13 heures (heure espagnole), à Las Rozas.

Le Séville FC affrontera le FC Barcelone pour la première demi-finale. L'Athletic Bilbao hérite quant à lui du Levante.

Si les tours précedants se sont joués à confrontation unique, les demi-finales auront un format aller-retour. Les demi-finales aller se joueront le 10 février, et les matchs retour se joueront le 3 mars.