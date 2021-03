Thomas Tuchel a quatre défenseurs centraux dans le viseur

Thomas Tuchel est toujours déterminé à améliorer l'axe de sa défense pour la saison prochaine. Après les dernières bonnes performances de Christensen, le joueur devrait renouveler son contrat avec les 'Blues' dans un avenir proche. En plus de cela, le coach allemand a jeté son dévolu sur quatre autres défenseurs centraux.

Selon 'The Athletic', le nom du défenseur José María Giménez, 26 ans, a été mis sur la table. En plus de lui, 'The Telegraph' cite trois autres joueurs comme candidats potentiels pour rejoindre Stamford Bridge : Niklas Süle (Bayern Munich, 25 ans), Ibrahima Konaté (RB Leipzig, 21 ans) et David Alaba (Bayern Munich, 28 ans), bien que ce dernier semble compliqué car il est attendu dans plusieurs clubs.

Mais pour que l'un d'entre eux arrive, Chelsea devra se séparer d'un défenseur : pour l'instant, ils ont Rudiger, Azpilicueta, Thiago Silva, Christensen et Kurt Zouma, ainsi que les joueurs prêtés tels que Fikayo Tomori, Ethan Ampadu, Malang Sarr et Marc Guehi.

Chelsea est actuellement performant sur le plan défensif. Depuis l'arrivée de Tuchel qui succède à Lampard, les Londoniens n'ont encaissé que deux buts en neuf matches, ce qui d'eux fait la deuxième défense de Premier League, derrière Manchester City. L'idée est que cette tendance se poursuive la saison prochaine.