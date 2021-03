Les raisons de la venue d'Ansu Fati à Lyon

Tout allait pour le mieux pour Ansu Fati jusqu'à sa blessure au ménisque. L'Espagnol faisait des débuts retentissants avec le Barça, mais cette bonne période a été brutalement interrompue au cours d'un match contre le Betis Séville.

Le joueur du Barça est passé du rêve au cauchemar. Il s'est gravement blessé au genou, une nouvelle très difficile à encaisser pour lui. Suite à cette blessure, le joueur a alors être écarté des terrains pendant plusieurs mois et son retour n'a pas encore été annoncé.

Depuis le 7 novembre 2020, le doute plane quant à l'état du genou d'Ansu Fati. On a la certitude qu'il a été opéré une premierère fois, mais difficile de savoir s'il a subi une deuxième intervention. Cette semaine, on a appris qu'il pourrait être opéré à nouveau, mais rien d'officiel pour l'instant.

Dans un flou total, entre confirmations et démentis, le quotidien sportif 'L'Équipe' a assuré qu'Ansu Fati s'était rendu en France récemment pour en savoir plus sur l'avancée de sa blessure au ménisque.

Selon le média français, l'hispano-bissauguinéen et son père se sont rendus au Centre orthopédique Santy de Lyon pour une consultation au cabinet du Dr Bertrand Sonnery-Cottet, un chirurgien très réputé et connu pour avoir opéré des joueurs comme Karim Benzema et Nabil Fekir par le passé.

Il semble que la prochaine étape sera la reprise de l'entraînement progressive et en douceur. Si tout se passe bien, le jeune prodige espagnol sera réintégré au groupe, mais, dans le cas contraire, il devra peut-être repasser par le bloc opératoire.