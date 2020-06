Les records que Liverpool peut encore battre

Liverpool a gagné la Premier League avec 28 victoires, deux matches nuls et une défaite. Des chiffres impressionnants qui ont laissé le Manchester City de Pep Guardiola à 23 points d'écart en 31 journées.

Le club red n'a pourtant pas terminé son travail cette saison. S'il le veut, il peut obtenir plusieurs records qui sont à sa portée pour le reste des journées du championnat.

L'un des plus importants est celui de devenir la première équipe à remporter tous ses matches de la saison à la maison. Anfield est invaincu cette saison pour l'instant (16 victoires).

Il reste encore trois matches à jouer à Anfield pour les joueurs de Klopp. Le record de victoires à domicile pour le moment est de 18, et est détenu par Manchester United, Manchester City et Chelsea.

Liverpool peut aussi dépasser le record de points inscrits sur une saison, détenu par Manchester City : un total de 100 points. Les Reds en ont 86 pour le moment, et ont encore 21 points en jeu.

L'équipe de Jürgen aura aussi l'occasion de dépasser le record de 32 victoires de Manchester City (en 2018 et 2019). Il reste sept matches et Liverpool n'est plus qu'à quatre victoires de ce record citizen.

Liverpool est déjà, après 31 journées, le champion le plus précoce de l'histoire, puisqu'il en avait fallu 33 à Manchester United en 2001 et à City en 2018. Allez, au boulot !