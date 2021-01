Les révélations de l'agent de En-Nesyri sur le mercato

Youssef En-Nesyri est actuellement co-meilleur buteur de Liga avec Luis Suárez et a inscrit 12 buts en championnat. En pleine forme depuis plusieurs mois, le Lion de l'Atlas commence à éveiller l'intérêt des cadors européens. Cependant, le joueur n'est pas pressé de partir de Séville selon son agent.

"Il y a quelques jours, une équipe de Premier League m'a de nouveau contacté, une équipe importante. Ils m'ont demandé quelle était la situation de Youssef. Je leur ai directement dit qu'il ne voulait pas partir de Séville, qu'il ne le ferait pas", a confié l'agent du buteur marocain pour 'ABC'.

"Ils ont insisté et ils m'ont demandé ce que nous voulions. Je leur ai expliqué la situation. Youssef est très heureux à Séville, très reconnaissant envers le club et ses coéquipiers, et ressent l'amour des supporters. Il est heureux, il a 23 ans. Pourquoi vouloir partir ? L'argent n'est pas tout dans la vie", a expliqué Anass Ouzifi.

L'agent a expliqué que le joueur de Séville avait lui-même refusé l'offre venant d'Angleterre : "Je n'ai parlé qu'une seule fois avec lui à ce sujet. Je lui ai dit : 'Youssef, tu as une offre d'Angleterre, ils m'ont appelé. Ils veulent te payer le double mais je veux avoir ton opinion'. Il m'a répondu rapidement que non, qu'il est très heureux à Séville et qu'il ne veut pas partir. Il m'a demandé ce que moi j'en pensais et je lui ai dit la même chose. Que ce n'est pas le moment, que nous sommes dans un grand club comme Séville, une équipe-modèle en Europe. Une équipe championne, et que ce qu'il fallait faire était de continuer à triompher."

"Depuis, nous n'avons pas reparlé d'offres. Nous ne parlons que de Séville, des buts qu'il marque et de ceux qu'il marquera", a conclu l'agent de l'international marocain.